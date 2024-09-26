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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1706 года LP "Литовский" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1706 года LP "Литовский" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1706 года LP "Литовский" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0225 oz) 0,7 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1706
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1706 года "Литовский" со знаком LP. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Numisbalt за 3200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2023.

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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 LP "Литовский" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1706 "Литовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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