Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1706 года LP "Литовский" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0225 oz) 0,7 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1706
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1706 года "Литовский" со знаком LP. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Numisbalt за 3200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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