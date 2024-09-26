Шестак (6 грошей) 1706 года LP "Литовский" (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1706 года "Литовский" со знаком LP. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Numisbalt за 3200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2023.

Сохранность UNC (7) AU (7) XF (15) VF (22) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (7) PCGS (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

CNG (1)

GGN (4)

Künker (2)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (12)

Numedux (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (6)

Poznański Dom Aukcyjny (2)

Rzeszowski DA (8)

WCN (8)

WDA - MiM (7)

Westfälische (1)