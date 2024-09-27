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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1706 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1706 года EPH "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1706 года EPH "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,428)
  • Вес 3,36 гр
  • Чистого серебра (0,0462 oz) 1,4381 гр
  • Диаметр 26 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1706
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1706 года "Коронный" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе WDA - MiM за 16500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
4181 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1706 EPH "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1706 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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