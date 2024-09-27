Шестак (6 грошей) 1706 года EPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1706 года "Коронный" со знаком EPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе WDA - MiM за 16500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

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