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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1706 года IPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1706 года IPH "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1706 года IPH "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,428)
  • Вес 3,36 гр
  • Чистого серебра (0,0462 oz) 1,4381 гр
  • Диаметр 26 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1706
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1706 года "Коронный" со знаком IPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

Сохранность
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Польша Шестак (6 грошей) 1706 IPH "Коронный" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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