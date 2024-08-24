Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1706 года IPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,428)
- Вес 3,36 гр
- Чистого серебра (0,0462 oz) 1,4381 гр
- Диаметр 26 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1706
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1706 года "Коронный" со знаком IPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.
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