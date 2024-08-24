Шестак (6 грошей) 1706 года IPH "Коронный" (Польша, Август II Сильный)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1706 года "Коронный" со знаком IPH. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

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