Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1715 года "Гданьский" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,8 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август II Сильный
- Номинал Шеляг
- Год 1715
- Правитель Август II Сильный (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1715 года "Гданьский". Это медная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
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Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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