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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1715 года "Гданьский" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Шеляг 1715 года "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август II Сильный Реверс монеты - Шеляг 1715 года "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,8 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август II Сильный
  • Номинал Шеляг
  • Год 1715
  • Правитель Август II Сильный (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1715 года "Гданьский". Это медная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (3)
  • Höhn (1)
  • Janas (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша Шеляг 1715 "Гданьский" на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1715 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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