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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1715 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1715 Гданьский
Средняя цена 500 $
Продажи
0 21
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