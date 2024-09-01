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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1861 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1861 A
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты (Вильгельм I)

Аверс
Реверс
2 талера 1861 A
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
Талер 1861 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 249
Аверс
Реверс
Талер 1861 A Горный
Средняя цена 110 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
1/6 талера 1861 A
Средняя цена 140 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861 A
Средняя цена 180 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1861 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1861 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1861 A
Средняя цена 5 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861 A
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм IV)

Аверс
Реверс
Талер 1861 A
Средняя цена 220 $
Продажи
1 329

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1861 A Коронация
Средняя цена 70 $
Продажи
7 1062
Аверс
Реверс
Талер 1861 A Коронация Односторонний оттиск
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
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