Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1861-1873 года C. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1861-1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1861-1873 года со знаком C. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 82 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2014.
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