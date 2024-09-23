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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1861-1873 года C. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1 пфенниг 1861-1873 года C Смещение штемпеля - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1861-1873 года C Смещение штемпеля - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1861-1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1861-1873 года со знаком C. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 82 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2014.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1861-1873 C на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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