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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1861 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1861 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6830 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 120 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1861 A на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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