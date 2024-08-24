Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6830 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 120 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2023.
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