4 пфеннига 1861 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе CHS Basel Numismatics за 120 EUR. Торги состоялись 1 августа 2023.

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