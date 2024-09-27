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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Медные монеты 4 пфеннига Вильгельма I - Пруссия

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4 пфеннига 1861-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1861 A 0 11862 A 0 161863 A 0 21864 A 0 41865 A 0 61866 A 1 11867 A 0 21867 C 0 41868 A 0 51868 C 1 121869 A 0 41870 A 0 61871 A 0 31871 C 0 7
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