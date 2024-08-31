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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1871 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1871 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1871 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1871 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2546 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 275 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Пруссия 4 пфеннига 1871 A на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1871 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1871 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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