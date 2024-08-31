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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1866 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1866 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1866 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numismática Leilões (1)
Пруссия 4 пфеннига 1866 A на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Пруссия 4 пфеннига 1866 A на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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