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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1866 A
Средняя цена 8400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1866 A
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1866 A
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2 талера 1866 C
Средняя цена 770 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
2 талера 1865-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1866 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 297
Аверс
Реверс
Талер 1866 B
Средняя цена 220 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1864-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1866 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1866 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1866 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1866 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1866 B
Средняя цена 170 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1866 A
Средняя цена
Продажи
1 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1866 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1866 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1866 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1866 A Победа в войне
Средняя цена 140 $
Продажи
1 467
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