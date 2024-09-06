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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1866 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1866 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1866 года C - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт-на-Майне
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1866 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 3600 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Rapp - May 6, 2022
Продавец Rapp
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Stack's - August 14, 2018
Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Heritage - January 18, 2017
Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 C на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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