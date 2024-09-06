2 талера 1866 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1866 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 3600 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

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