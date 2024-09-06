Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1866 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1866
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1866 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 3600 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU58 PCGS
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Где продать?
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