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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1866 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1866 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1866 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4745 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 3 пфеннига 1866 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1866 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1866 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1866 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1866 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1866 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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