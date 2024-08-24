Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1865-1871 года. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 талера 1865-1871 года Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1865-1871 года Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1865-1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1865-1871 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 11975 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2875 USD. Торги состоялись 27 июля 2002.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
Пруссия 2 талера 1865-1871 на аукционе Heritage - July 30, 2002
Пруссия 2 талера 1865-1871 на аукционе Heritage - July 30, 2002
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2002
Сохранность VF35 PCGS
Цена
2875 $
Цена в валюте аукциона 2875 USD
Пруссия 2 талера 1865-1871 на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 талера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1865 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск