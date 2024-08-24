Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1865-1871 года. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1865-1871 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 11975 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2875 USD. Торги состоялись 27 июля 2002.
Сохранность
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