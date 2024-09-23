Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1865 A
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
2 талера 1865-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1865 A
Средняя цена 250 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Талер 1864-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/6 талера 1865 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1865 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1865 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1865 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1865 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1865 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1865 A
Средняя цена
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1865 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск