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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1865 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1865 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 800 HUF
Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе Heritage - December 3, 2015
Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе Heritage - December 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1865 A на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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