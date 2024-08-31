1/6 талера 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность PROOF (5) UNC (1) AU (18) XF (18) VF (3)

Продавец Все фирмы

Felzmann (1)

Gorny & Mosch (4)

Grün (2)

Hess Divo (1)

Höhn (5)

Künker (8)

Möller (5)

Münzen & Medaillen (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Schulman (2)

Sonntag (1)

Teutoburger (2)

WAG (8)

WCN (2)

Westfälische (2)