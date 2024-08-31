Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1865
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 4 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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