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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Schulman - March 4, 2021
Продавец Schulman
Дата 4 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Schulman - October 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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