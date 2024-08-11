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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1865 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1865 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1992 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1865 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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