Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1865
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1992 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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