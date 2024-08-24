Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15,15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1865
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 210 EUR. Торги состоялись 31 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
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