1/2 серебряных гроша 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 210 EUR. Торги состоялись 31 октября 2023.

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