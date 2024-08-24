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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 210 EUR. Торги состоялись 31 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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