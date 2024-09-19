Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30599 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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