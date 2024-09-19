Талер 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30599 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

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