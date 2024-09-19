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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30599 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 1500 CZK
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Rio de la Plata - October 9, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - April 2, 2020
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - April 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - March 26, 2020
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - March 26, 2020
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - January 8, 2018
Пруссия Талер 1865 A на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Aurea - December 7, 2013
Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1865 A на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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