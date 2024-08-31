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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 года. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)

Разновидность: Смещение штемпеля

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Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1861-1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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