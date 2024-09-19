4 пфеннига 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

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