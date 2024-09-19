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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1865 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1865 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 4 пфеннига 1865 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1865 A на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1865 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1865 A на аукционе Numismática Leilões - June 24, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 24 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1865 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Пруссия 4 пфеннига 1865 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1865 A на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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