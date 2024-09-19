Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1865
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 24 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Где продать?
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