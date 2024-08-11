Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1861-1873 года. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1861-1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
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