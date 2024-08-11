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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1861-1873 года. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 3 пфеннига 1861-1873 года Смещение штемпеля - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1861-1873 года Смещение штемпеля - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1861-1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1861-1873 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Вильгельма I

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Пруссия 3 пфеннига 1861-1873 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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