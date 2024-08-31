2 талера 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

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