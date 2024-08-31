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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1504 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Heritage - November 6, 2020
Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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