Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1865
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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