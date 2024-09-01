Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1864-1871 года. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - Талер 1864-1871 года Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1864-1871 года Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1864-1871
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1864-1871 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7437 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2017.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Sonntag (1)
Пруссия Талер 1864-1871 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 475 EUR
Пруссия Талер 1864-1871 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1864 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск