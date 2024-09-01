Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1864-1871 года. Смещение штемпеля (Пруссия, Вильгельм I)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1864-1871
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1864-1871 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7437 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2017.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Sonntag (1)
Где продать?
Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск