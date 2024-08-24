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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1864 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1864 A
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1864 A
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864 A
Средняя цена 330 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Талер 1864-1871 Смещение штемпеля
Средняя цена 380 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/6 талера 1864 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1864 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1864 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1864 A Золото
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1864 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1864 A
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1864 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1861-1873 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1864 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1864 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861-1873 C Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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