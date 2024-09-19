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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1864 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1864 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • NUMMUS Olomouc (2)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 130 CZK
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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