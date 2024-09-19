2 1/2 серебряных гроша 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность PROOF (1) UNC (1) XF (10)