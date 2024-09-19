Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21,22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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