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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1864 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1864 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • WAG (2)
  • Zöttl (2)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 90 CZK
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Roma Numismatics - January 6, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1864 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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