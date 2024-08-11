Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15,15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.
Сохранность
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- Höhn (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Roma Numismatics (2)
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- Zöttl (2)
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 6 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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