Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1864 года A. Золото (Пруссия, Вильгельм I)
Разновидность: Золото
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 5,04 гр
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1864 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5400 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
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