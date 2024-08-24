1 серебряный грош 1864 года A. Золото (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1864 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5400 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

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