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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1864 года A. Золото (Пруссия, Вильгельм I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1864 года A Золото - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1864 года A Золото - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 5,04 гр

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1864 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5400 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

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Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
7636 $
Цена в валюте аукциона 5400 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Stack's - January 16, 2007
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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