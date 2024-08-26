1 серебряный грош 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 160 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2011.

Сохранность PROOF (1) UNC (4) AU (1) VF (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (1) PF62 (1) CAMEO (1) Сервис NGC (3) PCGS (1)