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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1864 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1864 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 160 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Stephen Album - July 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 июля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS64 NGC
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Пруссия 1 серебряный грош 1864 A на аукционе Felzmann - February 21, 2011
Продавец Felzmann
Дата 21 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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