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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 19 июля 2021.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
  • Zöttl (1)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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