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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 кроны 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1864 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 кроны 1864 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1864 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5123 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
3082 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
3968 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1864 A на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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