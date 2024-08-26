Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 кроны 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1864 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5123 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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