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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1148 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
Пруссия 2 пфеннига 1864 A на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1864 A на аукционе Numedux - September 11, 2021
Пруссия 2 пфеннига 1864 A на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Пруссия 2 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность PROOF
Цена
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