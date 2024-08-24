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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2530 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 275 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
Пруссия 4 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1864 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1864 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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