Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1864 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1531 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 220 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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