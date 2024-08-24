Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1865
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13614 проданному на аукционе Heritage Auctions за 604 USD. Торги состоялись 9 сентября 2004.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 23 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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