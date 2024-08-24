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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13614 проданному на аукционе Heritage Auctions за 604 USD. Торги состоялись 9 сентября 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 23 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Nomisma - April 29, 2018
Продавец Nomisma
Дата 29 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Nomisma - April 29, 2018
Продавец Nomisma
Дата 29 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Heritage - January 21, 2014
Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1865 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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