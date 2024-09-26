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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1865 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1865
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1865 A на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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