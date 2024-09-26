2 1/2 серебряных гроша 1865 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

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