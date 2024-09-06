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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1866 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1866 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3405 проданному на аукционе Katz Auction за 25 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (2)
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Numismática Leilões - September 24, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 24 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1866 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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