Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1866
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3405 проданному на аукционе Katz Auction за 25 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (2)
- Numismatica Ferrarese (3)
- Numismática Leilões (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 24 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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