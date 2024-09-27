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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1866 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1866 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1866 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2212 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4600 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Rauch (2)
Пруссия Талер 1866 B на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Пруссия Талер 1866 B на аукционе Rauch - November 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
5064 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Пруссия Талер 1866 B на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия Талер 1866 B на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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