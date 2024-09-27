Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1866 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1866
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2212 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4600 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.
Сохранность
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- Rauch (2)
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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