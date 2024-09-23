Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 кроны 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1866
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1866 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
2944 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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