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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 кроны 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1866 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 кроны 1866 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1866 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
4537 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
2944 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Emporium Hamburg - December 4, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1866 A на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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