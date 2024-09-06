Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1866 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1866
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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