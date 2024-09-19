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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1866 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1866 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1866 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Höhn (3)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1866 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1866 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1866 B на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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