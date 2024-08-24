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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1866 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1866 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1317 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1866 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1866 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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