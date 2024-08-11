Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1866
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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