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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1866 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1866 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1933 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
877 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1866 A на аукционе Kroha - September 16, 2016
Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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