2 талера 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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