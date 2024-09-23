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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1866 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1866 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 120 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1866 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1866 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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