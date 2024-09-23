2 1/2 серебряных гроша 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 120 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

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