Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,51 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1866
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1866 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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