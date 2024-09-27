1 пфенниг 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1866 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность PROOF (1) UNC (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) RD (1) Сервис PCGS (1)