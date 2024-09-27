Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1866 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1 пфенниг 1866 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,51 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1866 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Rauch (1)
Пруссия 1 пфенниг 1866 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Пруссия 1 пфенниг 1866 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Пруссия 1 пфенниг 1866 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1866 A на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 пфенниг 1866 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Пруссия 1 пфенниг 1866 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 пфенниг 1866 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1866 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск