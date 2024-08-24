2 пфеннига 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1866 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6823 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 160 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.

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