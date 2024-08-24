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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1866 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1866 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 пфеннига 1866 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1866
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1866 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6823 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 160 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1866 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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