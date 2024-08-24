Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1869
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1869 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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