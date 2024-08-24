4 пфеннига 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1869 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

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