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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1869 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1869 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 4 пфеннига 1869 года A - цена монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1869 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 4 пфеннига 1869 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1869 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1869 A на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1869 A на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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